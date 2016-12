Emenda vai garantir a construção de matadouro municipal

Garantir a qualidade dos alimentos consumidos é fundamental para a saúde de uma população e essa qualidade passa por um abatedouro de animais que atenda as exigências de higiene e segurança. Os vereadores Cleyton e Maria Justino, ambos do PSB de Manoel Urbano, têm essa preocupação. Por isso resolveram solicitar ao deputado federal César Messias, também do PSB, que apresentasse uma emenda ao Orçamento-Geral da União (OGU) para construção de um matadouro municipal de bovinos. O pedido foi atendido e os recursos foram liberados. Já estão na conta da prefeitura.

“Tenho feito um trabalho de parceria com prefeitos e vereadores dos municípios acreanos e essa é uma das demandas que me foram apresentadas que foi possível atender”, disse César Messias.

Nessa terça-feira, 27, Cleyton e Maria Justino se reuniram com o prefeito eleito Tanizio Sá para comunicá-lo da ação do deputado. Tanísio agradeceu ao deputado e aos vereadores e disse que são atitudes como essas que o município precisa.

“Uma atitude muito louvável a dos vereadores, buscando junto ao seus parlamentares melhorias para o município. Se todos fizessem assim, o município cresceria com maior rapidez”, disse Tanízio. Com informações da assessoria parlamentar.