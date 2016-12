Alvorada abre comemoração aos 134 anos de Rio Branco

Este ano, a movimentação em torno da comemoração ao aniversário de Rio Branco, celebrado em 28 de dezembro, começou cedo, às 6h da manhã. A alvorada festiva entoada pela Banda da Polícia Militar abriu a programação que marca os 134 anos de fundação da cidade. O evento reuniu moradores do Segundo Distrito, famílias tradicionais, servidores municipais, vereadores, lideranças comunitárias, e contou com a presença do prefeito Marcus Alexandre.

“Esse é um momento simbólico em que comemoramos mais de 100 anos de lutas e muitas conquistas de uma cidade cosmopolita, formada por pessoas das mais diversas origens, que acolhe a todos com amor e carinho. Nosso sentimento é de gratidão. É a maneira que encontramos de homenagear todas as famílias que construíram Rio Branco com amor e carinho. Por isso estamos aqui para fazer essa singela homenagem no lugar onde a cidade nasceu”, disse Marcus Alexandre.

A história de Rio Branco começou na Gameleira, árvore centenária às margens do Rio Acre, onde o gaúcho Neutel Maia aportou para fundar o seringal Volta da Empreza, onde então seria fundada a primeira cidade do Acre.

Para José Bernardo Filho, o Panelada, cearense radicado em Rio Branco desde o início dos anos 90, a cidade está muito diferente daquela que ele encontrou quando ele veio morar aqui. “Desde que cheguei, muita coisa mudou e mudou para melhor. Rio Branco é minha terra do coração”, disse o cearense, que integra a coordenação do Projeto Senadinho.

Logo após entoar parabéns à cidade, a Alvorada foi encerrada com a devolução do busto de Neutel Maia ao local de origem. Deteriorado pela ação do tempo, o torso foi restaurado pelo artista plástico Péricles Silva e reinstalado no monumento em homenagem ao fundador de Rio Branco.

À noite, a programação alusiva ao aniversário da cidade segue com a entrega da Comenda da Ordem do Mérito Volta da Empreza, às 18h30, na Praça da Revolução.