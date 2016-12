Tião Viana garante a entrega de mais 128 casas na Cidade do Povo em janeiro

Durante agenda em Brasília com o secretário Nacional de Proteção e Defesa Civil em exercício, Wesley Felinto, o governador Tião Viana assegurou a entrega de mais 128 casas – a custo zero – na Cidade do Povo.

As unidades, que devem ser entregues já em janeiro de 2017, serão destinadas às famílias que foram afetadas pela enchente de 2012 em Rio Branco.

Na ocasião da audiência foram homologados os nomes das famílias que serão contempladas nessa etapa final de entregas a custo zero na Cidade do Povo.

Além disso, na primeira fase do projeto, o governo destinou 3.348 unidades para famílias oriundas das áreas de risco da capital. Desse total, já foram entregues 3.003 casas.

“Hoje, a Sehab [Secretaria de Estado de Habitação e Interesse Social], juntamente com a Caixa Econômica Federal, realizou, no auditório da Seaprof, o sorteio das casas que serão entregues dia 3 de janeiro. Significa dignidade e mais qualidade de vida para 128 famílias que estarão realizando o sonho da casa própria”, pontuou a secretária de Habitação, Janaína Guedes.

A Cidade do Povo é um dos maiores empreendimentos habitacionais da Região Norte que se consolidou graças aos esforços do governador Tião Viana e dos ex-presidentes Lula e Dilma Rousseff, por meio do programa Minha Casa Minha Vida (MCMV).

Desde 2011, o governo já beneficiou mais de 12 mil famílias com moradia digna em face de outros diversos programas habitacionais.

O novo bairro de Rio Branco foi feito de maneira totalmente planejada e, além das casas, conta com toda a infraestrutura necessária voltada para educação, saúde, infraestrutura, esporte, lazer. Além disso, dispõem de áreas comerciais, mercados e centros de formação educacional e tecnológica.

Para dar continuidade à implantação dos equipamentos públicos prioritários na Cidade do Povo, o governo do Estado, por meio da Secretaria de Infraestrutura e Obras Públicas (Seop), assinou a ordem de serviço para a construção de um Centro de Referência e Assistência Social (Cras), duas creches, uma delegacia, três escolas e mais 12 praças no empreendimento este ano.