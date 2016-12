Homem é assassinado a tiros no bairro Recanto dos Buritis

Wesley Lima dos Santos, de 23 anos, foi morto no final da manhã desta quarta-feira, 28, na travessa Maria Verônica, bairro Recanto dos Buritis.

Segundo informações, a vítima estava na rua quando dois homens chegaram em uma bicicleta e um deles efetuou os disparos. Pelo que foi apurado no local, foram cerca de cinco disparos efetuados contra Wesley, que saiu correndo e entrou no quintal de uma casa, onde já caiu sem vida.

Segundo os peritos do IML, ele foi atingindo com quatro tiros, sendo um no peito, dois na nádega, e outro no braço.

Vários policiais do Segundo Batalhão estiveram no local do crime, mas ninguém foi preso.

Selmo Melo