Marcus Alexandre inspeciona tapa-buracos: “aproveitamos o aniversário de Rio Branco para trabalhar mais”

O prefeito Marcus Alexandre inspecionou nesta quarta-feira, 28, o serviço de manutenção viária na Rua Vitória, no bairro Conquista, um dos mais importantes corredores de ônibus daquela regional. A Empresa Municipal de Urbanização de Rio Branco (EMURB) está promovendo uma grande operação tapa-buracos naquela via que liga a Conquista a outros corredores estruturantes, como as ruas Valdomiro Lopes e Otávio Rola. Além do tapa-buracos, a EMURB está fazendo também a remoção de material saturado e recuperando tampas de bueiros.

Marcus Alexandre foi recebido na frente de serviço pelo diretor Técnico interino da EMURB, Mário Capacete, e por moradores – como o servidor público Joelson Silva de Araújo, acompanhado de sua filha Geovana e sua sobrinha Ana Cristina, ambas de dez anos de idade. O morador Davi Mubarac cumprimentou o prefeito e apresentou demandas relacionadas ao nivelamento da calçada com a rua de modo a facilitar a entrada em sua garagem. “Aqui passa muita carreta e a rua acabou ficando muito ruim, mas o prefeito veio e assegurou esse serviço aqui”, disse Mubarac.

“Estamos aproveitando este dia, o aniversário de Rio Branco, para trabalhar. Hoje, este importante corredor passa por manutenção e o trabalho vai continuar”, afirmou o prefeito Marcus Alexandre.