Jovem de 17 anos é alvejado a bala no portão de casa

Na noite dessa quarta-feira, 28, um jovem de 17 anos estava com sua namorada, no portão da sua casa, no loteamento Praia do Amapá, quando dois homens em uma bicicleta ser aproximaram da vítima e começaram atirar contra o jovem.

Segundo a vítima, foram pelo menos cinco disparos, mas por sorte somente um tiro acertou seu braço esquerdo. Logo após efetuar os disparos, a dupla fugiu.

A ambulância 01 do Samu fez o resgate da vítima, que foi levada para o pronto-socorro, onde não corre risco de morte. Policias do 2º Batalhão estiveram no local na tentativa de prender os acusados, mas não foram localizados. A vítima garante que não conhece os criminosos.

Selmo Melo