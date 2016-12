Prefeito eleito será obrigado a cumprir decisão TCE e demitir servidores da prefeitura do Quinari

O prefeito de Senador Guiomard, James Gomes (PP) ao descumprir a decisão do Tribunal de Contas do Estado do Acre (TCE) deixará uma ‘herança maldita’ para o prefeito eleito André Maia (PSD). Ao assumir dia 1º de janeiro, Maia terá que exonerar mais de 200 servidores contratados irregularmente pelo concurso público 001/2015.

A revelia dos órgãos de controle, o atual prefeito do município descumpriu a determinação do pleno do TCE que definiu pelo cancelamento do concurso. Desobedecendo toda a legislação vigente apresentada em decisão pelos conselheiros, James vem acumulando uma divida em multas que ultrapassam os R$ 250 mil.

O prefeito eleito do município, André Maia que recebeu as informações que terá que demitir os servidores concursados em uma reunião com a presidente do TCE, conselheira Naluh Gouveia, disse se sentir muito triste com a situação problemática que será obrigado a obedecer.

“A situação dói no meu coração, mas a decisão do TCE infelizmente terá que ser cumprida”, disse André Maia.

Segundo a conselheira Naluh Gouveia um novo acórdão nesse mês confirmou a primeira decisão de cancelamento do concurso que pede a exoneração imediata dos servidores contratados. “O atual gestor tem multas elevadíssimas que poderá ser incluída na divida pública com bloqueios de bens e correndo o risco de ficar até inelegível politicamente”, explicou à conselheira.

Procurado pela reportagem, o prefeito James Gomes não atendeu as ligações que fizemos ao seu número de celular 9996X-XX14. O fixo da prefeitura parece está com problemas, ninguém atende as ligações.