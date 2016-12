Governo do Estado cede à Ufac área de terra para implantação de unidade experimental agrícola em Cruzeiro do Sul

Sancionada pelo governador Tião Viana, a Lei nº 3.208, de 26 de dezembro de 2016, publicada na edição desta quinta-feira, 29, do Diário Oficial do Estado, autoriza o Poder Executivo estadual a ceder à Universidade Federal do Acre (Ufac/campus Floresta) um imóvel localizado no município de Cruzeiro do Sul, para a implantação de uma unidade experimental agrícola para pesquisa, ensino e extensão frente ao processo de formação e treinamento de profissionais nas áreas de engenharia florestal, agronomia e ciências biológicas.

O imóvel cedido à UFAC, a título gratuito e por prazo indeterminado, está localizado no Projeto Santa Luzia, na zona rural de Cruzeiro do Sul, com área de 100,50 hectares.

Dentre as condições impostas pela lei, o imóvel deverá ser utilizado única e exclusivamente para os fins a que se propõe, cuja execução do programa de ensino deverá zelar pela recuperação da área, mantendo a capacidade produtiva do solo, além de contribuir para a diminuição de desmatamentos.

Além disso, competirá à Secretaria de Estado de Extensão Agroflorestal e Produção Familiar (Seaprof) acompanhar a implantação da unidade experimental agrícola para pesquisa, ensino e extensão, de forma que o imóvel cedido não seja descaracterizado da finalidade a que se propõe.

Ainda das condições de cessão, a lei assevera que a unidade a ser implantada pela Ufac não poderá ter suas atividades paralisadas por período superior a noventa dias.