Neymar diz que ‘seria uma honra’ jogar no Flamengo

Neymar voltou a alimentar o sonho dos torcedores do Flamengo de vê-lo vestindo a camisa do clube rubro-negro. No intervalo do “Jogo das Estrelas, que aconteceu nesta quarta-feira (28) no Maracanã, no Rio de Janeiro, ele foi perguntado sobre o time carioca e não hesitou em responder.

“Quem sabe (jogar no Fla)? Para mim seria uma grande honra jogar no Flamengo, no Maracanã, estar aqui todo dia. É um time que eu tenho sim vontade de jogar”, disse o craque do Barcelona, conforme destacou o Globoesporte.com.

O jogador da seleção brasileira está de férias no Rio de Janeiro. Ele aproveita o tempo livro com a família em sua mansão em Mangaratiba, no litoral sul do estado.