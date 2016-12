Estado trabalha com expediente corrido nesta sexta-feira

Os cidadãos devem ficar atentos ao horário de funcionamento das repartições públicas nesta sexta-feira, 30. O governo do Estado vai trabalhar com expediente corrido, das 8 às 13 horas, conforme decreto nº 5.718, publicado no Diário Oficial do Acre.

Os serviços essenciais, como as unidades de média e alta complexidades, Upas e Pronto-Socorro, e o Centro Integrado de Operação Pública (Ciosp), seguem funcionando normalmente.

A Organização em Central de Serviço Público (OCA) de Rio Branco e Xapuri, o Departamento Estadual de Trânsito (Detran), assim como as demais repartições públicas, terão seus horários de atendimento alterados (8 às 13 horas), como previsto no decreto.

O comércio segue seu fluxo de funcionamento normalizado. Já as instituições financeiras não abrem para atendimento ao público.

Aniversário de Rio Branco

Já os órgãos ligados à prefeitura de Rio Branco terão seu expediente suspenso durante todo o dia. Isso porque o ponto facultativo do aniversário de 134 anos da capital, celebrado na última quarta-feira, 28, foi transferido para sexta-feira, 30, conforme decreto nº 1.264/2016.

Os serviços essenciais de saúde serão mantidos.