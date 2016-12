Ivan Carvalho e Jurilande Aragão são eleitos presidente e vice do Conselho de Consumidores da Eletroacre

O conselheiro Ivan Carvalho da Silva, representante da classe residencial. substituirá Wallas Novaes Aguiar na presidência da entidade e Jurilande Aragão Silva, da classe comercial, será o seu vice-presidente no Conselho de Consumidores da Eletrobras Distribuição Acre (Conceac) em 2016. A eleição ocorreu ocorreu esta semana.

Carvalho informou que a meta de atuação do conselho será fortalecer a agenda no interior, visitando todos os escritórios da Eletrobras, além das câmaras municipais, para levar informações para os vereadores sobre as resoluções que norteiam os serviços de distribuição de energia e iluminação publica.

Além disso, o novo presidente pretende fazer um trabalho de conscientização junto às classes de consumo para diminuição da inadimplência, em prol da melhoria dos serviços por parte da Distribuidora. “Vamos trabalhar para aproximar mais o Conselho e os consumidores, em todas as classes”, destacou.

O Conselho de Consumidores da Eletrobras Distribuição Acre foi criado pela diretoria Executiva da Empresa em 16 de dezembro de 1994. Tem caráter consultivo, voltado para orientação, análise e avaliação das questões ligadas ao fornecimento, tarifas e a adequação dos serviços prestados ao consumidor final.

É composto por cinco (5) membros titulares e respectivos suplentes, representantes das classes: Residencial; Comercial; Rural; Industrial e Poder Público. Atualmente as atividades do Conselho de Consumidores são reguladas pela Resolução Normativa Nº 451/2011, de 27 de setembro de 2011, da Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel).