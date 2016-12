Vereador de Rio Branco tem o 3º menor salário nas capitais brasileiras

Com salários de R$12.025,41, os vereadores de Rio Branco estão entre os três que ganham menos quando se comparam as capitais do Brasil. Eles decidiram não reajustar os vencimentos deles e do prefeito Marcus Alexandre, mantendo os valores antigos. O vereador de Rio Branco ganha apenas R$0,41 a mais que os colegas de Porto Velho. Vitória é onde se ganha menos: R$ 8.370,30 e Aracuja, capital do Sergipe, é onde os vereadores mais faturam – R$ 8.370,30 a mês.

Confira os salários dos vereadores das capitais para 2017:

Capital Salário de vereador em janeiro

Aracaju R$ 18.991,68

Rio de Janeiro R$ 18.991,68

Cuiabá R$ 18.975,00

Terezina R$ 18.880,38

Salvador R$ 18.732,56

Natal R$ 17.000,00

Belo Horizonte R$ 16.435,88

Florianópolis R$ 15.334,85

Curitiba R$ 15.156,70

Boa Vista R$ 15.100,00

São Paulo R$ 15.031,76

São Luis R$ 15.031,76

Maceió R$ 15.031,76

Belem R$ 15.031,76

Manaus R$ 15.031,76

Campo Grande R$ 15.031,76

João Pessoa R$ 15.000,00

Recife R$ 14.635,00

Macabá R$ 14.250,00

Goiânia R$ 13.966,08

Porto Alegre R$ 12.984,93

Palmas R$ 12.661,00

Rio Branco R$ 12.025,41

Porto Velho R$ 12.025,00

Vitória R$ 8.370,30