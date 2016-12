Ano termina com reajuste a servidor e corte de cargos

O presidente Michel Temer vai encerrar o ano dando mais um agrado aos servidores federais. Será publicada hoje no Diário Oficial da União (DOU) uma Medida Provisória com aumentos salariais para oito categorias decorrentes dos acordos assinados até maio, que aguardavam sinal verde. O custo para os cofres da União, em 2017, ficará próximo de R$ 4 bilhões. “Os reajustes estavam previstos para entrar em vigor a partir de agosto, mas o governo aguardou até este momento para garantir o cumprimento da meta fiscal”, informou a nota do Ministério do Planejamento divulgada ontem à noite.

Terão reajuste, a partir de janeiro de 2017, as seguintes categorias: auditoria-fiscal da Receita Federal; auditoria-fiscal do Ministério do Trabalho; perito médico previdenciário; carreira de infraestrutura; diplomata; oficial de chancelaria; assistente de chancelaria; e policial civil dos ex-territórios. De acordo com a pasta, o Projeto de Lei Orçamentária Anual do ano que vem (PLOA 2017), enviado ao Congresso Nacional em agosto deste ano, “já contempla previsão dessas despesas”. O impacto estimado pelo órgão será de R$ 3,8 bilhões, em 2017, e de R$ 11,2 bilhões no acumulado até 2019.

O ministro do Planejamento, Dyogo Oliveira, informou que “todas as categorias do Executivo tiveram reajuste, completando a rodada de aumentos para os servidores federais”. Ele destacou que os acordos foram negociados pelo governo Dilma e que o reflexo dessa última leva só será sentido nas despesas do próximo ano. “Não haverá impacto no Orçamento deste ano”, afirmou. Com informações Correio Braziliense.