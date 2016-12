Coluna Bom Dia

Contas

As contas da campanha de Ilderlei Cordeiro foram rejeitadas pela Justiça Eleitoral de Cruzeiro do Sul. Pelo menos oito irregularidades foram apontadas, entre elas doações ilegais de empresas que recebem do serviço público, doação em excesso do candidato para si mesmo, notas frias.

Não impede

A decisão não impede a posse de Ilderlei. Mas cria outro problema para o prefeito, que já está às voltas com a denúncia de compra de votos. A situação é muito instável.

Expectativa

Os prefeitos de todo o país esperam com ansiedade uma resposta hoje se o dinheiro do FPM e da repatriação realmente caiu em suas contas. Ontem reacendeu a esperança com a informação de que hoje não seria feriado bancário, mas dia de expediente interno. Em tese, os prefeitos poderiam contar com a compensação dos recursos e promover pagamentos hoje. A conferir.

Guerra

Uma guerra está sendo travada entre as administrações que saem e as que entram. Os prefeitos que assumem amanhã estão fazendo de tudo para bloquear o dinheiro até segunda-feira.

Lei

Para muitos prefeitos, a coisa se resume em um só ponto. Se o recurso não cair hoje na conta, eles acabam o mandato infringindo a Lei de Responsabilidade Fiscal e podem ficar inelegíveis por oito anos. É questão de sobrevivência.

Maldade

O saco de maldade do governo federal não tem fim, Depois de anunciar um salário mínimo de R$ 845, o governo ainda recuou dessa merreca e fixou o valor em R$ 937. E anda falando em recriar a CPMF. Será que o pato da FIESP vai para a rua agora, ou só valia para a Dilma?

Alíquota

E enquanto o governo Dilma propunha a CPMF com alíquota de 0,25%, Temer fala em 0,5%. E ninguém ouve as panelas.

Desemprego

Dados do Caged mostram que o país perdeu 117 mil postos de trabalho em novembro. É pau, é pedra, é o fim do caminho, como diria Tom Jobim.

Lá e cá

Na Região Norte, foram 10 mil empregos cortados. No Acre, 1,7 mil pessoas ficaram desempregadas no mês de novembro.

Elegível

Corre pelas redes sociais e pelos meios políticos, uma avaliação de que há uma possibilidade legal de Jorge Viana ser candidato ao governo do Acre, concorrendo para suceder o irmão Tião Viana. É meio mirabolante e exige uma interpretação bem complicada de uma resolução do TSE.

Antes e depois

O que acontece é que o TSE mudou uma interpretação da lei, que antes afirmava que cônjuges e parentes até o segundo grau do detentor de mandato no executivo seriam inelegíveis para a sucessão. O TSE incluiu uma súmula acrescentando uma exceção.

Súmula

Diz a súmula de maio deste ano que a inelegibilidade cessa se o detentor de mandato, reelegível, morrer, for afastado ou renunciar antes de seis meses da eleição. Aí é quem vem a especulação.

Detalhes

Em tese, isso permitiria que Tião Viana renunciasse, saísse candidato ao Senado ou a deputado e que Jorge disputasse o governo. Mas, o diabo mora nos detalhes.

Reelegível

Nesse assunto, o detalhe é a palavra reelegível. Tião Viana não seria reelegível, pois cumpre o segundo mandato e não pode concorrer a um terceiro. Por isso, juristas recomendam calma na avaliação.

Quer?

Mas, a pergunta mais importante seria: mesmo podendo, será que Jorge Viana quer ser governador de novo? Tião quer sair antes do fim do mandato? Quem responde a isso?

Campus Floresta

Ao apagar das luzes de 2016, a Ufac, campus Floresta, em Cruzeiro do Sul, é contemplada com uma área de 100,50 hectares, para implantação de uma unidade experimental agrícola na zona rural do município.

Por lei

A boa notícia foi publicada na edição de ontem do Diário Oficial do Estado, por meio da lei nº 3.208, sancionada pelo governador Tião Viana, que autoriza o Poder Executivo estadual a ceder à Ufac o imóvel, gratuito e por prazo indeterminado.

Pesquisa

Além da formação e treinamento de profissionais nas áreas de Engenharia Florestal, Agronomia e Ciências Biológicas, unidade contemplará a pesquisa.

Mâncio Lima

Continua valendo a decisão judicial imposta ao Estado e ao município de Mâncio Lima de fornecimento de transporte escolar integral, gratuito e contínuo, aos alunos da Comunidade São Domingos, para que tenham acesso às escolas públicas da área urbana do município, sob pena de multa diária.

Liminar

Inconformada com a decisão de primeiro grau, a prefeitura de Mâncio Lima apelou para o Tribunal de Justiça. Liminarmente, ao entender que a decisão fora suficientemente motivada, o desembargador Francisco Djalma indeferiu o pleito do município.

Gastos públicos

O que era apenas uma insatisfação, a Emenda Constitucional 95/2016, que estabelece um teto para os gastos públicos da União por 20 anos, tornou-se uma peleja judicial. Esta semana, associações de magistrados ajuizaram no Supremo Tribunal Federal (STF) Ação Direta de Inconstitucionalidade contra dispositivos da nova regra.

Magistrados

O principal argumento dos magistrados é o de que a emenda viola a independência e a harmonia entre os Poderes e a autonomia administrativa e financeira dos Tribunais.

Lei ordinária

As entidades sustentam que as normas inseridas no Ato das Disposições Constitucionais Transitórias (ADCT) têm natureza tipicamente orçamentária, e deveriam ter sido tratadas por meio de lei ordinária, cuja elaboração conta com a participação necessária do Judiciário.

Mutirão

Mutirão de Renegociação de Crédito, promovido pelo Tribunal de Justiça do Acre em parceria com o Banco da Amazônia, alcançou mais de 100 clientes, em apenas três dias. O resultado trouxe ganhos não apenas de cunho econômico, mas na perspectiva da justiça social. Pelo menos R$ 10 milhões foram obtidos através da quitação das dívidas.

3º Milênio

Esses resultados do mutirão representam mais uma vitória da atual administração do TJAC, que tem priorizado as formas alternativas de resolução de conflitos, permitindo a solução de problemas, nos mais diversos segmentos, sem a necessidade de ingressar com a uma ação judicial. É a Justiça do 3º Milênio.

Epitaciolândia

O final de 2016 e início de 2017 não prometem para o vereador Manoel Messias Lopes (PT) de Epitaciolândia, o mais votado no último pleito. Além de estar proibido de passar a virada do ano na igreja ou casas de parentes, não poderá participar da solenidade de sua posse e das sessões da Câmara Legislativa.

Cautelares

O vereador foi submetido a medidas cautelares genéricas pela suposta prática do crime de estupro de vulnerável. A decisão é do juiz Clóvis Lodi, titular da Vara Criminal da Comarca de Brasileia, distrito da culpa.

Mudanças

As mudanças na Prefeitura de Rio Branco serão anunciadas nesta sexta-feira, 30, pelo prefeito Marcus Alexandre. Tem quem espere até 40% de mudanças nos cargos de primeiro escalão.

Segundo

No segundo e terceiro escalões, as mudanças devem ser mais amplas e não virão imediatamente a público. O gás que os serviços municipais precisam, segundo o prefeito, deve vir desses escalões.

PDT

O Meio Ambiente foi reivindicado pelo PDT, que não tem tradição nenhuma na área – e isso se deu a partir de indicação da vereadora Elzinha Mendonça, esposa do deputado Heitor Júnior, ambos ligados à área de saúde.

Destino

Estão confirmados Gabriel Forneck na superintendência da RBTRANS; Sérgio Carvalho, na FGB, e Aderson Souza, no Meio Ambiente. Mas, outras serão anunciadas. Para onde vão os ocupantes desses cargos ainda não se sabe, mas Silvia Brilhante, que deixa o Meio Ambiente, retoma a docência na Universidade Federal do Acre.

Café

O PRB não indicou ninguém, mas fez barba, cabelo e costeleta na Câmara de Vereadores. Manoel Marcos é o novo presidente, apesar da movimentação oposicionista. O primeiro ato do pastor será um café da manhã com jornalistas. Em seguida, pretende levar a Câmara aos bairros.

Guerra

E vem aí uma guerra surda pela Associação dos Municípios do Acre. Muitos já têm como um sintoma das disputas que virão pelas vagas ao Senado e para governador. Podem estar exagerando, mas é bom ficar de olho em Vagner Sales e seu afilhado, Ilderlei Cordeiro, que disputa a presidência da Amac com Marcus Alexandre.

Placar

Uns dizem que “Amacômetro”, o placar da Amac, é apertado. Outros dizem que é favorável a Ilderlei, que teria dois votos a mais. A maioria, no entanto, garante vitória folgada de Marcus Alexandre. Janeiro vai pegar fogo.

Declaração

Mas, se depender do apoio do antecessor, Ilderlei ficará a ver navios. Vagner Sales declarou na última reunião da AMAC que, se pudesse votar, não teria dúvida de escolher Marcus Alexandre para continuar à frente da associação.

Dissidência

Sabe-se também que pelo menos um prefeito do PSDB não votará em Ilderlei de forma alguma.