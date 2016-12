Desemprego tem novo recorde e atinge 12,1 milhões no Brasil

O mercado de trabalho no País voltou a dar sinais de deterioração na reta final do ano, período em que historicamente o desemprego dá uma trégua. O País alcançou um contingente recorde de 12,132 milhões de desempregados no trimestre encerrado em novembro, e a taxa de desemprego avançou a 11,9%, também a mais alta da série histórica da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Contínua (Pnad Contínua), iniciada em 2012 pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE).

“Projetamos que essa tendência continue à frente, uma vez que a contração da atividade econômica ainda não teve seu impacto completo no mercado de trabalho. Este quadro reforça o encolhimento no consumo das famílias em 2016″, avaliou Thales Caramella, analista do Departamento de Pesquisa Macroeconômica do Itaú Unibanco.