Governo anuncia obras de ampliação do Parque Tucumã

O governo do Estado, por meio da Secretaria de Infraestrutura e Obras Públicas (Seop), anuncia as obras de revitalização e complementação do Parque Tucumã. A ordem de serviço será assinada nesta sexta-feira, 30.

Cerca de R$ 1,4 milhão de recursos próprios do Estado serão disponibilizados para a duplicação da pista de caminhada e a ampliação da ciclovia e demais pontos de recuperação nos trechos entre a Chácara Ipê e o Conjunto Universitário até o bairro Rui Lino.

“Com a ampliação, a pista de caminhada medirá 1,5 metro, enquanto a ciclovia será de mão dupla, com três metros de largura, oferecendo maior segurança aos ciclistas e pedestres da região”, destaca o secretário ajunto de Obras, Leonardo Neder.

Além desses serviços, serão realizadas as ações de recuperações de bancos, lixeiras, sombreador, playgrounds, cercas, pontes de madeira, quadras e campos de areia, quadra poliesportiva e iluminação.