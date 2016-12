Ônibus com destino a Cruzeiro do Sul capota e deixa vários feridos na BR-364

Na manhã desta sexta-feira 30, por volta das 5h:00, um ônibus da empresa Transacreana, com 40 passageiros que vinha de Rio Branco com destino a Cruzeiro do Sul, bate em um buraco e capota caindo em uma ribanceira as margens da BR-364, Km 06, deixando várias passageiros feridos.

As informações ainda são poucas, mas segundo apurado, o ônibus capotou por duas 2 vezes, próximo a cidade de Feijó.

Vários passageiros sofreram hematomas e escoriações e foram transportados pela as viaturas da policia militar para o hospital geral de Feijó e todos passam bem. Com informações Giro Feijó.

Fotos Reprodução Rede Sociais