Tentativa de homicídio no bairro Boa Vista

França do Vale de 34 anos, estava passando em uma das ruas do bairro Boa Vista na Baixada da Sobral, quando segundo ele, um homem veio em sua direção a pé e sacou uma arma e efetuou pelo menos oitos disparos contra ele que foi atingido por apenas um no braço esquerdo, a bala pegou no cotovelo.

Logo após de atirar contra a vítima o homem saiu andando calmamente pela rua do bairro, ele ficou caído no chão e populares acionaram o SAMU, que fez o resgate da vítima para o Pronto Socorro onde não corre risco de morte.

Segundo ele, não conhecia o homem que tentou mata-lo.

