Tião Viana agradece equipe de governo pelas conquistas do Acre em 2016

Na contramão, o Acre foi um dos poucos estados que conseguiu resistir à instabilidade e manter a ordem pública, bem como pagamentos e investimentos.

Foi para agradecer a sua equipe de governo por essa desafiadora conquista que o governador Tião Viana promoveu um encontro com todos os secretários, diretores, assessores e presidentes de autarquias nesta quinta-feira, 29.

“Este é o momento de agradecimento à equipe de governo. 2016 foi um ano de superação, quando o Acre obteve muitas vitórias, apesar da dificuldade do Brasil. Estamos aqui para celebrar esperança e renovar os sonhos para 2017 com toda a equipe de governo”, destacou a chefe da Casa Civil, Márcia Regina Pereira.

No ato de agradecimento, Tião Viana fez questão de lembrar as boas conquistas do Acre e do governo, que conseguiu honrar o pagamento do funcionalismo público e de fornecedores e manter investimentos públicos.

“Quero agradecer a cada um que está aqui, pelo esforço e dedicação. Este ano tivemos boas conquistas: vamos ter R$ 72 milhões em investimentos em Segurança Pública em 2017. A partir de março, teremos sete escolas com ensino em tempo integral. Vamos entregar 128 casas para 400 pessoas na Cidade do Povo semana que vem. Nesta sexta-feira, [30], vamos dar ordem de serviço do Parque Tucuma. Entregamos mais de dois milhões de mudas para produtores em nosso governo e somos o único do Norte que faz transplante de fígado”, destacou o governador.

A vice-governadora Nazareth Araújo destacou outros projetos importantes, como o Viver Ciência em Cruzeiro do Sul e as ações do Saúde Itinerante, que foram mantidas na íntegra. “Trabalhamos na infraestrutura e colocamos água 24 horas nos municípios remotos. Conseguimos ser um estado que coloca a Amazonia em destaque”, acrescentou.

Resistindo à crise

A primeira-dama Marlúcia Cândida lembrou que, mesmo em meio ao cenário difícil, com muito esforço e quase sem recursos, o Acre teve uma das edições mais bonitas da Expoacre e do evento de 7 de Setembro e tantas outras ações.

“O espírito do otimismo contaminou a todos. A população compreendeu e deu as mãos para a gente realizar o que havia sido proposto. Agora é o momento de confraternizar, e a palavra principal aqui é gratidão”, disse Marlúcia.

Tião Viana finalizou enfatizando que o governo precisa buscar e dar respostas, e é com esse espirito que sua equipe trabalha. “Este é um governo que trabalha com compromisso, com dignidade, e vai deixar o Acre num outro patamar para as gerações que estão vindo. Para 2017, deixo três palavras: esperança, boa fé e alegria. Estes três sentimentos nos farão conquistar qualquer coisa”, afirmou.