Marcus Alexandre anuncia nova equipe da prefeitura da capital

O prefeito reeleito Marcus Alexandre anunciou agora pela manhã, na sede da AMAC a composição de sua equipe de governo para o próximo mandato. Ao lado da vice-prefeita Socorro Neri, ele destacou os desafios da próxima gestão e disse que a nova equipe terá que se dedicar integralmente ao trabalho, junto da população, ouvindo e participando da vida da comunidade.

São 10 novos auxiliares, em uma equipe em que, conforme ressaltou Marcus Alexandre, haverá 10 mulheres. O prefeito lembrou que seu primeiro mandato foi marcado por tempos difíceis, com alagações e secas que afetaram a população e que, mesmo assim muito foi feito, embora em meio à crise econômica que se abateu sobre o país.

Marcus Alexandre destacou a unidade da Frente Popular, agradecendo aos 15 partidos da forte coligação pelo apoio e garantindo que todos terão espaço na administração. Ele agradeceu também aos 208 candidatos a vereador que ajudaram de forma decisiva na vitória ainda no primeiro turno, em outubro. Afirmou que em sua administração não haverá órgãos ou secretarias com “porteira fechada” e que o critério de escolha dos auxiliares diretos foi e será sempre a competência e a honestidade.

Para Marcus Alexandre, o grau de confiança nos partidos é absoluto e, se algum dos auxiliares não corresponder ao desejado, o partido será chamado para opinar sobre a eventual substituição.

O prefeito agradeceu comovido o trabalho do atual vice, Márcio Batista ressaltando que ele foi fundamental para o sucesso de sua administração.

A vice- prefeita eleita Socorro Neri elogiou a unidade da Frente Popular e disse estar pronta para ajudar o prefeito em todos os momentos. Ela também destacou o trabalho do vice que deixa o cargo, Márcio Batista.

O vereador eleito Eduardo Farias (PC do B), futuro líder da bancada do governo na Câmara Municipal, reafirmou o compromisso dos vereadores de trabalhar com determinação e unidade, mas sem qualquer submissão, no interesse do sucesso da administração e do município.

Falando em nome dos partidos da Frente Popular, Pedro Longo lembrou o exemplo de honestidade e transparência do prefeito Marcus Alexandre e disse que todos os integrantes da Frente Popular estarão juntos para apoiar, trabalhar e fortalecer as ações de governo, sob o comando firme e vitorioso de Marcus Alexandre. Ao final da cerimônia, o prefeito fez um chamamento a todos os presentes: “vamos trabalhar”.

A posse de Marcus Alexandre, Socorro Neri e dos vereadores acontecerá dia primeiro, às 16h no auditório da UFAC, seguido de uma festa popular na Praça da Juventude. Veja abaixo a lista de nomes da nova equipe de administração da prefeitura de Rio Branco.

Novo secretariado:

SERVIÇO DE AGUA E ESGOTO DE RIO BRANCO – SAERB

Diretor Presidente: JOSÉ CARDOSO FERREIRA

FUNDAÇÃO GARIBALDI BRASIL – FGB

Diretor Presidente: SERGIO DE CARVALHO

GABINETE DO PREFEITO

Chefe de Gabinete: ESTEFÂNIA MARIA PEREIRA PONTES

GABINETE MILITAR

Chefe do Gabinete Militar: CEL. CLEUDO DOS SANTOS MACIEL

SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E FINANÇAS – SEFIN

Secretário: MARCELO CASTRO MACÊDO

SECRETARIA DE PLANEJAMENTO – SEPLAN

Secretária: MARIA JANETE SOUSA DOS SANTOS

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS – SEAD

Secretário: CLAUDIO EZEQUIEL PASSAMANI

CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO – CGM

Auditora Chefe: ADA BARBOSA DERZE

PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO – PGM

Procurador Geral: PASCAL ABOU KHALIL

SECRETARIA DA CASA CIVIL

Secretário: ANDRÉ KAMAI DA SILVA SOARES

SECRETARIA DE DIREITOS HUMANOS E POLÍTICAS AFIRMATIVAS – SEDHIPA

Secretário: MARCUS ANTONIUS DE BASTOS

SECRETARIA MUNICIPAL DE ARTICULAÇÃO COMUNITÁRIA E SOCIAL – SEMACS

Secretário: MANOEL DA SILVA LIMA

SECRETARIA MUNICIPAL DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL – SEMCAS

Secretária: MARIA DAS DORES ARAÚJO DE SOUSA

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO – SEME

Secretário: MÁRCIO JOSÉ BATISTA

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Secretário: OTENIEL ALMEIDA DOS SANTOS

SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO E GESTÃO URBANA – SMDGU

Secretário: RICARDO AUGUSTO MELLO DE ARAÚJO

SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE – SEMEIA

Secretário: ABERSON CARVALHO DE SOUSA

SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS – SEOP

Secretária: ANA CLAUDIA RAMOS DA CUNHA

EMPRESA MUNICIPAL DE URBANIZAÇÃO DE RIO BRANCO – EMURB

Diretor Presidente: EDSON RIGAUD VIANA NETO

SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS – SEMSUR

Secretário: KELLYTON SILVA CARVALHO

SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E FLORESTA – SAFRA

Secretário: MARIO JORGE DA SILVA FADELL

SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER – SEMEL

Secretário: AFRANIO MOURA DE LIMA

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE RIO BRANCO – RBPREV

Diretor Presidente: FRANCISCO EVANDRO ROSAS DA COSTA

SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRÂNSITO – RBTRANS

Superintendente: GABRIEL CUNHA FORNECK