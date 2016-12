Atualizados valores da multa da repatriação às prefeituras do Acre

Valores atualizados da repatriação destinados aos municípios foram atualizados esta semana pela Confederação Nacional dos Municípios. Foi confirmado o depósitos dos recursos da multa da repatriação aos Municípios nesta sexta-feira, 30 de dezembro, segundo confirmação da Secretaria do Tesouro Nacional (STN). Após um dia tenso e de muitos atendimentos aos prefeitos, a entidade comunica o anúncio de que o Tribunal de Contas da União (TCU) reconsiderou sua decisão, que suspendeu o crédito este ano, por medida cautelar, para que fosse transferido apenas no dia 2 de dezembro de 2017.

Além de defesa apresentada pela STN, os representantes do movimento municipalista se mobilizaram e pediram ao presidente da República, Michel Temer, para que a verba fosse créditada este ano. A notícia é recebida pelos prefeitos com alívio, e o desespero que os abateu durante todo o dia dá lugar a esperança de conseguir fechar as contas.

Diante disso, a CNM destaca que a atual gestão pode contar com a verba que é imprescindível para o enfrentamento da crise financeira nos Municípios. Dados da CNM estimam que cerca de 77% dos Municípios estavam com o fechamento de suas contas comprometidos, embora estes Entes já estejam cumprindo nos últimos anos austeras medidas de contenção de gastos, com enxugamento da máquina pública e outros meios.

Veja quanto está distribuído para cada município acreano:

Tarauacá AC 0147 302,59 40.234,72

Xapuri AC 0149 201,73 26.823,14

Plácido de Castro AC 0151 201,73 26.823,14

Senador Guiomard AC 0153 201,73 26.823,14

Manoel Urbano AC 0155 100,86 13.411,57

Assis Brasil AC 0157 100,86 13.411,57

Rio Branco AC 0139 5.371,70 714.260,08

Manoel Urbano AC 0155 100,86 13.411,57

Mâncio Lima AC 0109 201,73 26.823,14

Feijó AC 0113 268,97 35.764,19

Brasiléia AC 0105 235,35 31.293,67

Cruzeiro do Sul AC 0107 470,70 62.587,33

Sena Madureira AC 0145 302,59 40.234,72

Epitaciolândia AC 0651 168,11 22.352,62

Jordão AC 0653 100,86 13.411,57

Marechal Thaumaturgo AC 0655 168,11 22.352,62

Porto Walter AC 0657 134,49 17.882,10

Rodrigues Alves AC 0659 168,11 22.352,62

Santa Rosa do Purus AC 0661 100,86 13.411,57