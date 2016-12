Manuel Marcos será  o novo presidente da Câmara Municipal de  Rio Branco

O vereador Manuel Marcos (PRB-AC) assume à presidência da Câmara de Vereadores de Rio Branco neste domingo, em solenidade que acontece, no teatro universitário do campus da Universidade Federal do Acre (Ufac). A nova Mesa-Diretora ficou assim, distribuída: o tucano Clezio Moreira (PSDB-AC), assume a vice-presidência; o petista Jackson Ramos (PT-AC), a 1ª Secretaria; Juruna (PSL-AC), e a vereadora Elzinha Mendonça (PDT-AC), a 1ª Suplência. “O vereador Roberto Duarte presidirá a solenidade de posse da nova legislatura, porque foi o parlamentar mais votado”, destacou o novo presidente da Casa Legisladora.

Em seguida, os pares votam por aclamação a nova Mesa-Diretora, para o próximo biênio (2016\2017). Depois da escolha, o novo presidente Manuel Marcos (PRB-AC), conduz o processo de posse do prefeito de Rio Branco, Marcus Alexandre (PT-AC), e da vice-prefeita, Socorro Neri (PSB-AC), para administrar pelos próximos quatro anos. “Buscamos contruir uma chapa que contemplasse todas as forças políticas na Casa”, destacou o parlamentar da base de sustentação ao prefeito da Capital.

O vereador N. Lima (DEM-AC) chegou a manifestar pela imprensa que a oposição concorrerá com uma chapa alternativa, mas não contam com os votos suficientes para viabilizar a sua candidatura a presidência da Casa. Afinal, a oposição conta com os vereadores Roberto Duarte (PMDB-AC), Lene Petecão (PSD-AC), e o tucano Célio Gadelha. Os vereadores petista Rodrigo Forneck (PT-AC), Dankar (PT-AC), e Antonio Morais (PT-AC), Artemio Costa (PSB-AC), o comunista Eduardo Farias (PC do B-AC), garantem os votos necessário da chapa da situação. Portanto, os vereadores eleitos Emerson Jarude (PSL-AC), Raimundo Neném (PHS-AC), Railson Correia(PTN-AC), deverão fechar com a situação, por conta das negociações políticas que asseguraram a indicação de algum apadrinhado político no primeiro ou segundo escalão da prefeitura.