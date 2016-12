Departamento de Trânsito faz alerta para os motoristas

Com as festas de fim de ano em andamento, a preocupação dos setores da segurança pública redobra com os riscos da mistura de álcool e direção.

Nesse período, o consumo de bebidas alcoólicas aumenta e potencializa as ocorrências de acidentes de trânsito.

No intuito de fiscalizar e promover a segurança no trânsito neste período festivo, a Operação Álcool Zero, promovida pelo Departamento Estadual de Trânsito do Acre (Detran/AC), em parceria com o Batalhão de Polícia de Trânsito (BPTran), intensificará os trabalhos nas ruas da capital.

“As ações da Álcool Zero serão redobradas na parte da madrugada, em locais estratégicos no centro da cidade, para promover uma maior segurança e fiscalização neste período de comemorações”, explica o capitão do BPTran Igor Silva.

Uma questão a ser lembrada é que, mesmo para o pedestre, o risco com a ingestão de bebida é grande, pois, ao perder reflexos e a atenção com o efeito do álcool, ele pode sofrer atropelamentos e causar acidentes.

“Não existem limites seguros de consumo de bebida na direção. O melhor é se for beber não dirigir sob nenhuma hipótese. As pessoas devem usar alternativas, como pegar carona, táxi ou o transporte coletivo”, orienta o diretor-geral do Detran/AC, Pedro Longo.

“Vale destacar que beber e dirigir é crime e, ainda assim, muita gente se arrisca, colocando todos em perigo”, conclui Longo. (Assessoria)