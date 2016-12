Com apoio da Polícia Militar do Acre, foragido da justiça acreana é preso no Peru

Um trabalho integrado no combate ao crime, assim são definidas as ações policiais nas fronteiras acreanas com os países vizinhos. Resultado deste empenho cooperativo na noite desta quinta-feira, 30 de dezembro, Tufic da Silva Saady Júnior, foragido da justiça acreana foi preso na cidade de Ibéria, no Peru.

Segundo informações do tenente-coronel da Polícia Militar do Acre, Estene Teixeira, os policiais peruanos entraram em contato com o comando da corporação acreana, para realizar a consulta criminal do suspeito. “Temos contato direto com os comandantes peruanos, onde eles entraram em contato conosco, é bom salientar que todo o mês repassamos a lista de foragidos que temos a eles via e-mail”.

Ainda segundo o oficial, essa integração é de fundamental importância para o combate aos crimes de fronteira tanto no Peru como na Bolívia. “Engana-se quem comete um delito no Acre e tenta fugir para os países vizinhos, pois a integração entre as forças policiais permite que realizem essas prisões”, concluiu.