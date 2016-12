Briga entre amigos por droga quase termina em morte

Marcos Cesar Maciel de 24 anos, estava usando droga e bebendo com seu amigo no bairro Montanhês na região do Tancredo Neves, quando ninguém sabe porque começou um briga por causa da droga, foi quando o amigo de marcos pegou uma faca e desferiu duas facadas nele que para não morre saiu correndo pelas ruas do bairro pedindo socorro.

Ele caiu na Travessa União, populares acionaram o SAMU que fez o resgate da vítima que foi encaminhado para o Pronto Socorro de Rio Branco.

O amigo de marcos fugiu após a tentativa de homicídio, na chega do Pronto Socorro quando a equipe do SAMU foi entregar o paciente na emergência, simplesmente não tinha médico.

Segundo foi informado o médico tinha saído para jantar para a sorte da vítima ele não corria risco de morte.

Selmo Melo