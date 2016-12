Nefrologia do Hospital do Juruá é habilitada pelo Ministério da Saúde

A partir de 2017, os gastos do governo do Estado com tratamento para os pacientes que fazem hemodiálise no Hospital Regional do Juruá, em Cruzeiro do Sul, serão custeados pelo Sistema Único de Saúde (SUS).

A portaria que habilita a instituição como Unidade de Doença Renal Crônica foi publicada nesta quinta-feira, 29, no Diário Oficial da União (DOU).

Há dois anos, a gestão do governador Tião Viana implantou os serviços de hemodiálise na região, de forma que o Estado era o único responsável pelo custeio dos gastos com o tratamento de pacientes com problemas renais.

De acordo com o decreto, “fica estabelecido recurso do Bloco de Alta e Média Complexidade Ambulatorial e Hospitalar a ser disponibilizado por meio do Fundo de Ações Estratégicas e Compensação”. Anualmente, o governo federal vai disponibilizar R$ 2.477,237,16 destinados ao custeio da nefrologia.

A luta de Tião Viana junto ao Ministério da Saúde para que a nefrologia fosse habilitada no Hospital do Juruá contou com o apoio do deputado federal Alan Rick.

“Esse recurso que nós destinávamos para a nefrologia agora será investido em outras áreas da saúde. Essa é uma conquista do governo do Estado e quem ganha é o cidadão”, frisou o secretário de Estado de Saúde, Gemil de Abreu Júnior.