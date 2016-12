PM frustra roubo e recupera moto no Segundo Distrito

A ação policial militar que culminou na prisão de três suspeitos na tarde dessa quinta-feira, 29, ocorreu no bairro Cidade Nova, após militares abordarem os envolvidos em uma mota sob fundada suspeita.

De acordo com os policiais, a guarnição foi mobilizada via Centro Integrado de Operações em Segurança Pública (Ciosp) para atendimento de uma ocorrência quando, em deslocamento, viu os agentes trafegando em uma moto Honda Fan, placa NAA 0379. Momento em que foi dada voz de parada aos suspeitos que, não obedecendo a ordem, iniciaram uma fuga. *Os militares interceptaram a dupla na travessa do Sol, no Cidade Nova.*

Após abordagem, revista pessoal e consulta veicular foi constatado que os abordados se tratavam dos autores do roubo cometido no início da tarde, além da moto que estava com restrição de roubo. Os envolvidos informaram à guarnição o local onde estariam os objetos subtraídos e outros ilícitos de ações criminosas. As informações levaram a prisão de mais uma pessoa, a apreensão de munições e uma granada de gás lacrimogêneo tipo GM 101 utilizada em situações de controle de distúrbios civis, de uso exclusivo das policias e controlado pelo Exército.

Os agentes, juntamente com os objetos do crime, foram encaminhados para a Delegacia Central de Flagrantes (Defla) onde foram tomadas as medidas cabíveis ao caso.