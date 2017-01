Gladson admite disputar governo em 2018 com oposição unida

No primeiro mandato como senador, Gladson Cameli (PP) é um dos cotados ao governo do Estado, disputa que se prenuncia acirrada em 2018. Ele não disse ser candidato, mas afirmou poderá colocar o nome a disposição, caso haja uma decisão da e entendimento dos partidos de oposição ao atual governador Tião Viana, que não pode mais disputar a reeleição.

Ele não vê problema em relação aos escândalos envolvendo o PP em denúncias de caixa dois de campanha, mesmo tendo seu nome citado como um dos beneficiários. Gladson Cameli disse estar tranquilo e que poderá provar a inocência. Ele ainda afirmou que seu plano para 2017 é buscar investimentos para a melhoria na infraestrutura do Acre. Em uma rápida entrevista, ele explicita sua posição sobre o tema:

A TRIBUNA – O senhor tem sido apontado como virtual candidato de oposição ao governo do Acre. O Senhor confirma que será candidato ao governo em 2018?

Gladson Cameli – Não se pode dizer que se é ou não candidato, porque não é uma decisão pessoal, mas estarei à disposição. Estou trabalhando como senador e caso haja uma decisão conjunta da oposição poderei ser candidato. Mas, claro, deverei falar com meus familiares também.

A TRIBUNA – O senhor votou favorável ao impeachment da presidente Dilma Rousseff e favorável a todas as propostas do governo Michel Temer, Incluindo a PEC 55. Mas o governo Temer vem enfrentando um forte desgaste na opinião pública. O senhor não teme que esse desgaste contamine sua eventual candidatura e seu futuro político?

Gladson Cameli – Não. Acredito no pacto federativo. Continuo trabalhando para os acreanos, e a limitação de gastos nos faz pensar nas futuras gerações, porque, se continuarmos com os gastos atuais, no futuro não existirá dinheiro para pagar os aposentados. Claro, estamos buscando mais investimentos para o Acre, para a melhoria das BRs, para a infraestrutura, para a melhoria da saúde e da educação. O PT que vem buscando esse desgaste.

A TRIBUNA – Seu partido, o PP, vem sendo cada vez mais envolvido nas denúncias da Lava Jato, que atingiu até algumas reservas morais do PP, como o vice-governador Francisco Dorneles. O PP vai conseguir se livrar das acusações da Lava Jato?

Gladson Cameli – Sim, vamos provar que todos os gastos de campanha foram declarados na prestação de contas e foram aprovados pela Justiça Eleitoral, não tenho dúvida. No meu caso, por exemplo, minhas contas foram aprovadas e 90% das doações vieram de meus familiares, então vamos provar que nosso gasto foi lícito.

A TRIBUNA – Muito se comenta que a oposição acreana nunca consegue se unir em torno de um projeto comum. O senhor acredita que será possível conciliar os interesses diversos dos partidos de oposição em 2018, já que há pelo menos cinco nomes lançados ao Senado?

Gladson Cameli – Admito que existam vários pré-candidatos. Todos têm o direito, porque isso é democracia, mas a decisão será do grupo. A própria Frente Popular possui vários candidatos ao Senado e um querendo ser o candidato único em uma eleição em que existem duas vagas.

A TRIBUNA – O senhor vai apoiar a proposta do governo federal de mudanças na Previdência Social, mesmo sabendo que ele terá alto custo político?

Gladson Cameli – Todas as decisões estão sendo tomadas de acordo com minha consciência. Temos que limitar os gastos, pois temos a noção de que no futuro não existirá recursos para pagar as aposentadorias. É preciso garantir uma gestão responsável dos recursos públicos para evitar crises.

A TRIBUNA – Quais serão as prioridades de seu mandato de senador para 2017?

Gladson Cameli – Minhas prioridades são infraestrutura, saúde e educação, para isso encaminhei emendas para as BRs 364 e 317. A proposta é que haja a recuperação total do trecho que vai de Sena Madureira até o Rio Liberdade, o trecho mais crítico. Colocamos emendas para a ponte sobre o rio Madeira e expectativa é da conclusão sair antes do previsto. A meta é ajudar todas as prefeituras, por isso destinei emendas a todas elas. Vou acompanhar a vinda do ministro da Saúde que deverá buscar a conclusão das obras dos hospitais, como o de Brasileia. Promover a construção do anel viário que possa contemplar Brasileia e Epitaciolândia.