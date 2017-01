Sérgio Petecão diz que é candidato à reeleição

Apesar dos partidos de oposição encontrarem dificuldade para se articularem nos bastidores em busca de indicar nomes as duas vagas do Senado (em 2018), o senador Sérgio Petecão (PSD-AC), declarou que não abrirá mão de concorrer à reeleição. Destacou que todo mundo tem direito de indicar nomes, mas depois das festas de fim de ano, buscará dialogar com os dirigentes dos partidos, para demonstrar que muitas candidaturas não ajudam o projeto político da oposição de manter dois senadores no Congresso Nacional. “Defenderei o meu nome, mesmo com se Tião Bocalom (DEM-AC), Márcio Bittar (PSDB-AC), Major Rocha (PSDB-AC) e o ex-prefeito de Cruzeiro do Sul, Vagner Sales permanecerem no páreo”, enfatizou.

Questionado sobre a delação da Odebrecht, na Lava Jato, que incrimina o ex-presidente do PSD e ministro, Gilberto Kassab, como beneficiado pelo esquema de corrupção, o parlamentar disse que é muito cedo para fazer qualquer avaliação. Ele revelou que o grande desafio é montar uma chapa forte de olho no pleito de 2018, pois indicarão nomes para o legislativo federal e estadual. “O deputado Jairo Carioca foi convidado a concorrer uma vaga na Câmara Federal”, informou.

Petecão sinalizou que o partido poderá apresentar um nome para o cargo de vice-governador desde que a oposição decida trabalhar em torno da unidade política. “Estamos sondando nomes, porque pretendemos apresentar uma chapa forte de candidaturas proporcionais”, aposta.

Indagado sobre o desgaste do atual, governo de Temer, com a reforma previdenciária e trabalhista e sobre qual seria a sua posição diante das Propostas de Emenda Constitucional (PEC’s) que tramitam no Congresso Nacional, disse que o debate não pode ser politizado. Para ele, este pacote de reformas é necessário para que o país volte a reconquistar o voto de confiança dos investidores estrangeiros. “Se eu pudesse não votaria na PEC 55, por conta do desgaste político, mas o que estava em jogo é o interesse da coletividade, porque sem as mudanças a nossa economia iria à bancarrota”, destacou.

Acrescentou ainda, que mesmo com todo o ônus político, continuará apoiando o governo do presidente, Michel Temer (PMDB-AC). “Não podemos ignorar o problema da Previdência Social, para garantir a aposentadoria dos trabalhadores deste país”, frisou o senador. Evitou fazer qualquer previsão sobre o processo sucessório da mesa diretora do Senado, da qual hoje é suplente. Afinal, para ele, a Lava Jato tem refletido no Congresso Nacional, e qualquer especulação em torno de nomes ou de estratégia para processo sucessório tanto no Senado como na Câmara dos Deputados dependerá do desdobramento do processo investigatório envolvendo políticos de vários partidos. “Quase todos os dias somos surpreendidos com as informações veiculadas na imprensa sobre o envolvimento de pessoas, mas não sabemos o que é verdadeiro ou falso”, revelou.

Disse que tem mantido contatos com todos os senadores, tanto da situação, como da oposição, mas diante deste denuncismo que tomou conta da Capital Federal, não se arrisca de falar de um nome capaz de suceder o atual, presidente da Casa, Renan Calheiros (PMDB-AL). Informou que o nome de consenso da base aliada do governo Temer, é do senador cearense, Eunício Oliveira, (PMDB-CE), porque a legenda tem a maior bancada, mas se seu nome aparecer na Lava Jato, as pretensões dos peemedebistas poderão ser sepultadas. “Prefiro esperar até o retorno dos trabalhos para tratar deste assunto”, finalizou.