Vinte e dois prefeitos são empossados em todo o Acre

Vinte e dois prefeitos assumiram o cargo ontem no Acre, sendo 19 novos nomes e três reeleitos – em Rio Branco, Jordão e Porto Walter. Todos terão em comum o mesmo desafio de administrar os municípios em um período de forte crise, com substancial queda de recursos e em meio à turbulência da política nacional, com medidas de contenção de despesas que se refletem diretamente em todos os níveis da gestão pública.

Além disso, grande parte dos novos empossados vai encontrar as prefeituras em estado calamitoso, sem verbas, com excesso de funcionários, com agressões à Lei de Responsabilidade Fiscal. Em alguns municípios, a transição foi tumultuada e vários gestores assumem sem ter noção exata do que enfrentarão nos próximos meses. A crise só não foi maior por causa das verbas extras provenientes do processo de repatriação dos recursos financeiros irregulares no exterior, que beneficiou estados e municípios em todo o país.

Ainda assim, em torno dos 22 prefeitos empossados ontem se cria um clima de esperança e otimismo por parte da população, na espera de dias melhores e de muitas realizações. Confira a lista dos 22 novos prefeitos acreanos.