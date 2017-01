Álcool Zero reduz em 32% autuação de condutores

De acordo com dados divulgados pelo Batalhão de Policiamento de Trânsito (BPTran), de janeiro a novembro de 2016 houve uma redução de 32,36% de autuação a condutores alcoolizados.

No ano de 2015, nesse mesmo período, foram mais de 2.500 pessoas retiradas das vias por oferecerem risco à segurança da população.

Até novembro, 24.046 mil testes de bafômetro foram realizados, tendo sido lavrados 1.623 autos de infrações de trânsito por embriaguez.

“Queremos cumprimentar a população pela redução significativa da quantidade de pessoas encontradas em situação de embriaguez ao volante. Isso demonstra que as campanhas e os movimentos de conscientização, desempenhados pelos órgãos de trânsito, têm produzido efeitos positivos”, declara o diretor-geral do Detran/AC, Pedro Longo.

Segundo o comandante do BPTran, tenente-coronel Teles, a operação não se limita apenas a aplicar as lei de trânsito. “A fiscalização dos policiais que estão presentes na operação vai além da abordagem de trânsito. Ela visa também a retirada de circulação de armas de fogo e indivíduos foragidos da Justiça”, afirma.

De janeiro a novembro deste ano, 27.710 pessoas foram abordadas, 12 foram presas cometendo diversos crimes, quatro, interceptadas com mandados de prisão em aberto, além de quatro apreensões de arma de fogo e duas de entorpecentes.

Álcool Zero

A Operação Álcool Zero é uma política pública do governo do Estado executada desde 2011 pelo Departamento Estadual de Trânsito do Acre (Detran/AC) em parceira com o BPTran. Os principais focos da operação são educar, fiscalizar e salvar vidas no trânsito.