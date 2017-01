Galvez lança novo uniforme para a temporada 2017

O “Imperador”, como é conhecido o time pertencente à Polícia Militar do Acre, saiu na frente dos times acreanos e apresentou à sua torcida o novo uniforme para o calendário esportivo de 2017. A cerimônia de lançamento ocorreu no Clube dos Oficiais, na tarde de sexta-feira, 30.

De acordo a diretoria do clube, o Galvez vem forte para a sua pré-temporada visando a Copa Verde e o Campeonato Acreano com jogos já definidos para janeiro de 2017. “Fechamos alguns patrocínios e, inclusive, algumas contratações para a próxima temporada. Vamos trabalhar forte em busca, sim, dos títulos das competições que iremos disputar já no inicio do calendário esportivo”, disse o Diretor de Futebol, major Edener Franco.

O time militar manteve a base de jogadores de 2016, ano em que obteve o terceiro lugar do campeonato acreano.