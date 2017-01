Prefeito empossado, André Maia enfatiza desenvolvimento econômico de Senador Guiomard

Transparência, parcerias e compromisso. Essas foram as palavras que marcaram o discurso do odontólogo André Maia (PSD), empossado no cargo de prefeito de Senador Guiomard, na tarde do último domingo (1º), em solenidade bastante concorrida, no templo da Assembleia de Deus, na sede do município.

André Maia e Judson Costa (vice-prefeito) foram eleitos para administrar o município de Senador Guiomard (2017/2020) com 32,37% dos votos válidos. Sua chapa disputou o pleito contra três candidaturas. Com eleitorado de 16.205, 14.717 foram às urnas.

Após receber a faixa das mãos do ex-prefeito James Gomes, André Maia asseverou conhecer os desafios a serem enfrentados durante todo o mandato que se inicia e pediu apoio à Câmara de Vereadores para a excelência na execução das ações públicas.

Ao lado de seu pai, um dos fundadores do movimento sindical do Acre, João Maia, o prefeito empossado , 38 anos de idade, agradeceu a todos seus familiares e confirmou sua luta por parcerias na bancada federal acreana para a otimização de suas ações voltadas ao desenvolvimento da economia do município.

André Maia reiterou que buscará uma administração nos princípios da transparência, “sendo obediente às leis e cumprindo a função como gestor dos recursos para melhorar a qualidade de vida da população“.

Câmara de Vereadores

Antes de empossar André Maia no cargo de chefe do Executivo municipal e seu vice-prefeito (Judson Costa), a Câmara de Vereadores de Vereadores de Senador Guiomard escolheu a composição de sua Mesa Diretora. O ato também aconteceu no templo da Assembleia de Deus, no início da tarde de domingo, 1º.

Na oportunidade, foram eleitos os seguintes vereadores: Gilson Pessoa (PP), presidente; Magildo Lima(PP), vice-presidente; professora Cláudia (PT), secretária; Irmã Chaguinha (PP), segunda secretaria, e Celso Freitas (PSDB), suplente da mesa.

O presidente eleito, Gilson Pessoa, disse que pretende fazer um mandato frente ao poder legislativo municipal de forma transparente. Ele disse ainda que vai servir aos interesses da população.