Marília Mendonça cai no palco dançando funk

A cantora Marília Medonça fez um post após um incidente ocorrido em um show em Maceió, em Alagoas, durante a virada de ano.Marília se apresentava no palco quando resolveu dançar “Deu Onda”. Ela se desequilibrou, torceu o tornozelo e precisou imobilizar a região.

Veja o vídeo do momento em que Marília leva o tombo.

“Sobre o tombo de ontem, pra quem esta preocupado foi uma torção, havia um desnível no palco ontem e pisei em falso e aí foi fatal, porque já tenho um problema nessa perna, só nesse ano foram umas 5, e pra quem tripudia sobre essas coisas, você tem todo direito, graças a meu Deus, esse ano foi difícil de pegar uma queda, tem mais é que postar mesmo! Feliz anooooooo novo meu povo, simbora que 5 dias de folga são sagrados”, escreveu a cantora os fãs nas redes sociais.

No mesmo posta, Marília também festejou o 2016 de grandes conquistas na carreira.

“Oi gente! Tô passando pra desejar um feliz ano novo pra todo mundo, um ano de muita paz, muita felicidade, muito amor, realizações profissionais e pessoais e que Deus te abençoe muito nesse ano. Fazendo um balanço de 2016, só posso agradecer a Deus e aos fãs por essa mudança tão linda e rápida na minha vida… com certeza esse ano foi um divisor de águas na minha carreira… Pense no tamanho do sorriso no rosto, no coração e na vida… Estou em Maceió com a minha família, num lugar maravilhoso (que mais maravilhoso impossível), com amigos, brindando a vida e só digo muito obrigadaaaaa Deus!”, disse a cantora. Com Informações Dol.