Homem é assassinado a golpes de estoque dentro de presídio

Uma morte foi registrada na manhã desta segunda-feira (02) dentro do presídio Francisco de Oliveira Conde. O preso José Reinaldo Tavares Campos, 38 anos, foi morto a golpes de estoque (arma branca de produção artesanal).

Segundo a polícia, o preso José, que era do Chapão, teria saído juntamente com outros detentos do regime fechado para o banho de sol.

Ainda de acordo com a polícia, no momento do banho de sol teria havido uma discussão entre detentos, foi o momento em que um deles teria usado um estoque para desferir os golpes contra a vítima. José teria levado pelo menos 15 perfurações.

Uma equipe do Samu foi acionada, mas a vítima já havia ido a óbito. A administração do sistema penitenciário informou que vai realizar ainda esta manhã uma revista nos pavilhões do regime fechado, além de apurar os envolvidos na morte do detento, que deverão responder pelo crime de homicídio.

Selmo Melo