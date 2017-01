Tião Viana entrega mais 128 casas na Cidade do Povo nesta terça

O governador Tião Viana se prepara para entregar nesta terça-feira, 3, mais 128 casas na Cidade do Povo.

Todas as unidades serão destinadas a famílias carentes, moradoras de áreas de risco em Rio Branco, a custo zero pelo programa federal Minha Casa, Minha Vida (MCMV).

A Secretaria de Estado de Habitação (Sehab) já realizou o sorteio das casas entre os beneficiados que foram vítimas da alagação histórica de 2012 na capital.

As casas padronizadas que serão entregues têm sala de estar, cozinha, área de serviço e dois quartos, além de banheiro com aquecimento a energia solar.

A Cidade do Povo é um dos maiores empreendimentos habitacionais da Região Norte que se consolidou graças aos esforços do governador Tião Viana e dos ex-presidentes Lula e Dilma Rousseff, por meio do MCMV.

Na primeira fase do projeto, o governo destinou 3.348 unidades para famílias oriundas das áreas de risco da capital. Desse total, já foram entregues 3.003 casas.

O novo bairro de Rio Branco foi feito de maneira totalmente planejada e, além das casas, conta com toda a infraestrutura necessária voltada para educação, saúde, esporte e lazer. Dispõe de áreas comerciais, mercados e centros de formação educacional e tecnológica.

Para dar continuidade à implantação dos equipamentos públicos prioritários na Cidade do Povo, o governo do Estado, por meio da Secretaria de Infraestrutura e Obras Públicas (Seop), assinou a ordem de serviço para a construção de um Centro de Referência e Assistência Social (Cras), duas creches, uma delegacia, três escolas e mais 12 praças no empreendimento este ano.