Após corte de energia, prefeitos tomam posse à luz de velas

Os prefeitos eleitos de Curral de Cima e de Pilõezinhos, na Paraíba, tomaram posse à luz de velas no último domingo, 1º, devido ao corte de energia nas prefeituras. A eletricidade foi suspensa em dezembro pela Energisa, concessionária do estado, por falta de pagamento.

A empresa de energia informou ainda que outras prefeituras do Estado poderão ter o fornecimento de energia interrompido por causa das dívidas. O débito na cidade de Pilõezinhos chega a cerca de R$ 54,6 mil, enquanto que na de Curral de Cima ultrapassa R$ 1 milhão.

Mônica Cristina, conhecida como Mônica de Sandro e nova prefeita de Pilõezinhos, disse que a energia é prioridade da gestão e tratou o assunto com bom humor. “Foi uma posse romântica, mas estamos em busca de resolver a situação. Ainda não sabemos quanto a prefeitura tem em caixa. É uma falta de compromisso com o bem público ter deixado chegar a essa situação”, disse ao G1 Paraíba.

A assessoria de imprensa do prefeito de Curral de Cima, Totó Ribeiro (PSDB), divulgou que ele busca negociação com a concessionária de energia e fará um levantamento para resolver a situação. Com informações do O Povo e G1 Paraíba.