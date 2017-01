Ronda quebra silêncio após derrota e diz: ‘refletir sobre futuro’

Um dia após ser arrasada por Amanda Nunes em Las Vegas pelo UFC 207, a lutadora norta-americana afirmou à ESPN que precisa “tomar algum tempo para refletir e pensar sobre o futuro”.

Maior nome feminino na história do MMA, Ronda estava sem lutar desde a derrota para Holly Holm em novembro de 2015 (quando, segundo ela, pensou em se matar) até se tornar desafiante da brasileira, campeã do peso galo.

Em 48 segundos, porém, Amanda “Leoa” Nunes destruiu a ex-campeã e ganhou por nocaute técnico.

Sem falar com a imprensa antes, durante e depois do último evento do UFC em 2016, a norte-americana apareceu via comunicado à ESPN nos Estados Unidos.

“Eu quero dizer obrigado a todos os meus fãs que sempre estiverem ao meu lado não apenas nos grandes momentos, mas também nos mais difíceis. Palavras não podem transmitir o quanto seu amor e apoio significam para mim”, começou Ronda, de 29 anos.

“Retornar não apenas a lutar, mas ganhar, era meu foco complete no último ano. No entanto, às vezes – mesmo quando você prepara e dá tudo que tem e quer algo por demais – não funciona como você planejou. Eu fico orgulhosa em ver o quão longe a divisão das mulheres foi no UFC e elogio todas as outras mulheres que participaram para fazer isso possível, incluindo Amanda”.