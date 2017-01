Ludmilla vai parar em delegacia ao desembarcar em aeroporto

Ludmilla teve um desembarque conturbado na manhã deste sábado, 31, em Florianópolis. Ao chegar ao aeroporto, vindo do Rio, por volta das 10h50 da manhã, a cantora se viu envolvida em uma confusão que acabou indo parar na delegacia.

Segundo o fotógrafo que estava no local e registrou a cena, uma mulher passou perto da cantora enquanto ela posava com fãs e a xingou de “nega safada”. Inconformada com a ofensa, Ludmilla teria ido na direção da mulher para tomar satisfações. A cantora, então, teria sido contida por funcionários de sua equipe e levada para a van que a aguardava na saída do aeroporto. Não satisfeita, a mulher teria complementado a agressão, ameaçando-a: “Você vai cair, neguinha!”.

Na mesma hora a mulher foi denunciada à Polícia Civil – que mantém uma delegacia dentro do aeroporto – e conduzida pelos policiais ao estabelecimento. A van com Ludmilla circundou o local e, em seguida, a cantora também se dirigiu ao posto policial.

Procurada pelo EGO, a delegacia informou que não tem autorização para falar sobre o assunto. Já a assessoria de imprensa da cantora – que se apresenta na noite de Réveillon de Jurerê Internacional – disse que ela também não vai se manifestar: “Ela prefere não comentar nada sobre o episódio.”

O fim de ano de Ludmilla não está sendo muito tranquilo. Esta semana, a cantora passou por uma outra polêmica. Ao ao ser abordada por fãs na praia do Vidigal, na Zona Sul do Rio, Ludmilla fingiu que era outra pessoa. Acompanhada por amigos, ela disse que não se chamava Ludmilla, mas sim Kátia. Após ser muito criticada e xingada nas redes sociais, Ludmilla mudou seu nome no Twitter para “A Kátia sou eu” e postou em seu perfil no Facebook um vídeo explicando o motivo por ter se passado por outra pessoa. Com informações EGO