Pequenos Negócios vão beneficiar até 700 famílias de reeducandos

Em agenda com o secretário de Estado de Pequenos Negócios, Henry Nogueira, na última sexta-feira, 30, na Casa Civil, o governador Tião Viana anunciou um novo projeto inclusivo para 2017 que pretende beneficiar até 700 famílias de reeducandos do regime semiaberto com atividades de pequenos negócios. A entrega deve ocorrer até o fim do primeiro semestre de 2017.

“Vamos beneficiar inicialmente 700 famílias de internos. Os beneficiários serão capacitados e já passam pela seleção de perfil. Os pequenos negócios serão para cabeleireiros, costureiros, salgadeiros e outros”, contou o gestor.

O objetivo central da ação é promover a inclusão social, gerar trabalho e renda por meio de um dos programas mais inclusivos já desenvolvidos pela gestão do governador Tião Viana.

A seleção será feita por meio do sistema prisional, inicialmente em Rio Branco. Numa nova fase se estenderá às demais unidades do Instituto de Administração Penitenciária (Iapen).

Emancipação da economia, inclusão social e fomento ao empreendedorismo são três dos pilares que compõem o Programa de Incentivo e Fortalecimento dos Pequenos Negócios no Acre, que já reúne investimentos superiores a R$ 30 milhões, com o beneficiamento direto de mais de 22 mil famílias nos últimos cinco anos.

No caso dos internos do semiaberto, o pequeno negócio vem como forma de promover a reinserção deles na sociedade, após o cumprimento de suas obrigações perante a Justiça. Um recomeço, com a garantia da independência econômica.