Mulher é atingida por raio em praia durante temporal

jovem atingida por um raio no domingo (1°), durante temporal em Itanhaém, no litoral paulista, foi transferida para o Hospital Municipal Pimentas do Bonsucesso, em Guarulhos, na Grande São Paulo, nesta segunda-feira (2). Taline Campos, de 25 anos, teve uma parada cardiorrespiratória e foi internada em estado crítico.

Segundo a assessoria de imprensa da Prefeitura de Guarulhos, a vítima está na UTI em estado grave. Taline foi atingida pela descarga elétrica enquanto caminhava na água, por volta das 16h30. Ela mora em Guarulhos e passava as férias no litoral paulista com familiares.