Sisp manterá reforço da polícia nas ruas da capital

Na primeira reunião de trabalho do ano do Sistema Integrado de Segurança Pública (Sisp), realizada na manhã desta segunda-feira, 2, os gestores da segurança pactuaram a manutenção do reforço policial nas ruas de Rio Branco. A meta é manter as operações, em curso desde dezembro do ano passado e reforçar a presença de policiais nas ruas da capital.

Participaram da reunião com o secretário de Segurança, Emylson Farias, o secretário de Polícia Civil, Carlos Flávio, a diretora administrativa do Detran, Alana Albuquerque, o presidente do Instituto de Administração Penitenciária, Martin Hessel, e o subcomandante da Polícia Militar, coronel Ricardo Brandão.

Para Emylson Farias, a integração das forças de segurança no plano institucional tem se refletido nas ações em campo. “Com o apoio da sociedade nosso trabalho fica ainda mais forte e queremos estreitar essa parceria”, disse.