Acre fecha mais de 1 mil vagas de trabalho em novembro

O Acre sofreu uma perda de 1.007 postos de trabalho com carteira assinada durante o mês de novembro deste ano, conforme números do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (Caged), divulgados na quinta-feira (29). O estudo apontou que a evolução negativa é a maior para o mês nos últimos 13 anos.

O Caged contabilizou que, durante todo o mês passado, ocorreram 1.386 admissões nos mais variadores setores econômicos no estado acreano. No entanto, houve um total de 2.393 desligamentos. Devido a isso, as demissões superaram as contratações em 1,22%.

As maiores perdas, de acordo com a pesquisa, ocorreram no setor de serviços, que perdeu mais de 500 vagas. A agropecuária, a construção civil e a indústria de transformação também tiveram relevância na diminuição de empregos. O único setor que fechou o período de forma positiva foi o comércio.

Com em outros meses, Rio Branco foi a cidade com o maior número de desligamentos, mais de 650 durante novembro. Feijó e Sena Madureira aparecem logo em seguida, com menos 50 e 31 postos de trabalho, respectivamente. Já Cruzeiro do Sul, segundo maior município, fechou 20 vagas celetistas.

Brasil

Como um todo, o país perdeu 116.747 empregos com carteira assinada. No entanto, o Caged afirmou que, na série ajustada, que as perdas chegam a 858.333 vagas. São Paulo e Rio de Janeiro foram os estados com piores resultados. Eles tiveram um saldo negativo de 39,6 mil e 12,4 mil postos de trabalho, respectivamente.

No outro lado da lista, no topo do ranking, o Rio Grande do Sul terminou o mês passado com a criação de 1,1 mil novos empregos. Já na Região Nordeste, o Alagoas aparece em segundo lugar, com a geração de novas 284 vagas, apontou o Caged. Com informações G1/Dados Caged