Combate ao Aedes: Prefeitura de Rio Branco lança quinta edição da Ação de Inverno

Mais de mil Agentes de Endemias e trabalhadores da secretaria Municipal de Serviços Urbanos – SEMSUR vão atuar na quinta edição da Ação de Inverno, lançada nesta segunda-feira, 02, no Mercado da Seis de Agosto, pelo prefeito Marcus Alexandre e pela vice-prefeita Socorro Neri. A Ação tem como diferencial, este ano, o combate ao mosquito Aedes aegypti, transmissor da dengue, zika e febre chikungunya.

O trabalho desenvolvido pelos Agentes de Endemias inclui ações de prevenção à presença do mosquito com visitas domiciliares e a limpeza do bairro, com a coleta de lixo e entulho executada pelas equipes da SEMSUR. A Associação de Moradores da Seis de Agosto, segundo o presidente Ozéias Silva, vai auxiliar o trabalho das equipes fazendo a conscientização da comunidade com relação aos cuidados com a limpeza dos quintais e residências.

Além da Seis de Agosto, as ações de limpeza acontecem também esta semana nos Conjuntos Universitário I, II e III. Já nos bairros Oscar Passos, São Francisco, Eldorado e Montanhês, os Agentes de Endemias vão intensificar as ações de visitas domiciliares e distribuir tampas de caixa d’água. As localidades onde as ações são executadas são definidas de acordo com apontamento do Levantamento Rápido do Aedes, o LIRAa, relatório elaborado pela secretaria Municipal de Saúde – SEMSA a cada 15 dias.

O prefeito Marcus Alexandre pediu o apoio da população para que evitem colocar entulho para fora dos quintais. “As equipes vão seguir as indicações do LIRAa e só atuarão nessas localidades indicadas nos relatórios. Então, pedimos que só retirem entulhos para fora do quintal quando receberem essa orientação por parte das equipes da Prefeitura. Esse material na frente das casas pode causar problema e gerar focos do mosquito. Vamos continuar atuando para reduzir os casos das 3 doenças, lembrando que já tivemos mais de 30 mil casos de dengue em 2010, mas que em 2016 foram pouco mais de 500”, explicou o prefeito.

O senhor Carlos Conceição, morador da Seis de Agosto, contou que só colocou o entulho da sua oficina e sua casa na rua depois que a SEMSUR o autorizou. “Eles passaram aqui e avisaram que iriam recolher o entulho, o que foi ótimo. Eu já estava preocupado por causa dos pneus. Esse trabalho é muito bom porque a gente livra a família e os vizinhos do risco de dengue e essas outras doenças causadas pelo mosquito”, concluiu.

Segundo secretário Municipal de Saúde Oteniel Almeida, a partir da próxima semana, cerca de cem homens do Exército Brasileiro reforçarão o trabalho nos bairros.

Estiveram no lançamento da Ação de Inverno o senador Jorge Viana, o deputado federal Raimundo Angelim, o deputado estadual Heitor Júnior, o presidente da Câmara Municipal Pastor Manuel Marcos e os vereadores Elzinha Lopes, Eduardo Farias, Rodrigo Forneck e Juruna. O senador Jorge Viana lembrou em sua fala que o papel do poder público vem sendo cumprido, mas que é necessária a adesão de todos os moradores da capital no combate ao Aedes. “A Prefeitura está fazendo a parte dela. Precisamos que a população também faça a sua, para que não tenhamos uma epidemia”.