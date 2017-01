Presidente da Fecomércio/AC fala sobre falta de compromisso entre gestores no País

O presidente da Federação do Comércio de Bens, Serviços e Turismo do Estado do Acre (Fecomércio/AC), Leandro Domingos, se pronunciou, na última semana em sua rede social pessoal, acerca da falta de compromisso de gestores. Para Domingos, o grande mal da administração seria a falta de compromisso da maior parte [dos gestores] e a corrupção entranhada em todos os poderes.

Domingos ressaltou que o problema estaria em todos os lados em que a sociedade deve se reportar, incluindo os poderes Executivo, Legislativo e Judiciário, além de todos entes da federação.

“Se os recursos arrecadados fossem devidamente aplicados no interesse da sociedade, o Brasil seria um dos mais poderosos do mundo”, afirmou, acreditando que, caso todos os setores funcionassem de forma correta, o País caminharia para um rumo diferente do que se está vendo atualmente.

O presidente destacou, também, que a corrupção se dá não apenas pela apropriação indevida de recursos públicos, mas pelo seu uso em pagamentos de elevados salários e despesas. “Sem nenhum interesse público”, complementou.

Ao final, Leandro reiterou que o País necessitaria de mudanças urgentes. “Mas a mudança só virá com a formação de uma nova geração, que seja ética e comprometida, para a formação de um Brasil justo e humano”, finalizou.