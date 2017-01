Após render família, bandidos obrigam vítima a dirigir carro durante assaltos em Rio Branco

Na noite desta segunda feira, 02, um assalto diferente foi registrado em Rio Branco. Desta vês, uma família foi abordada na rua dos Engenheiros, bairro Parque das Palmeiras, por três homens armados. Segundo a vítima, que não teve o nome divulgado, estava com a sua esposa, sua mãe e dois filhos, no seu carro (um Corsa), quando foi abordado pelos bandidos.

Com arma em punho, já foram anunciando o assalto. Foi relatado á polícia que os acusados queriam levar o carro, com toda a família dentro, mas a vítima pediu que liberasse a sua família que ele iria com os acusados.

Os bandidos liberaram a família e seguiram levando o pai, em seu próprio carro. Segundo a vítima, durante o trajeto, os bandidos mandavam que ele parasse a onde tinha pessoas na rua e os acusados desciam e assaltavam essas pessoas.

Foram pelo menos três assaltos seguidos. Já no bairro Conquista, os acusados mandaram que ele parece o carro e liberaram a vítima junto com o carro. Depois de ser liberado, a vítima acionou a Polícia Militar.

Homens do Bope foram até o bairro junto com a vítima e conseguiram prender Marcelo Romano da Silva, de 19 anos, que foi reconhecido pela vítima como sendo um dos assaltantes que teria rendido toda sua família.

O acusado, que já tem um mandado de prisão em aberto, foi levado para a Delegacia Central de Flagrantes.

Selmo Melo