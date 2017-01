No Procon, bandidos invadem casa, fazem 15 reféns e roubam caminhonete da família

O assalto aconteceu na noite dessa segunda-feira, 2, no bairro Procon, na rua Floriano Lustosa, quando três homens armados invadiram uma casa e fizeram cerca de 15 pessoas como reféns, entre familiares e amigos que estavam em uma reunião.

Segundo as vítimas, os bandidos chegaram a agrediram várias pessoas que estavam na casa com chutes e coronhadas. Depois de saquear as vítimas, os bandidos saíram levando dinheiro joias e uma caminhonete modelo Hilux.

Os bandidos ainda levaram uma das vítimas como refém, ele foi obrigado a dirigir o carro até a estrada do bairro Irineu Serra, onde foi liberado pelos acusados, que fugiram levando o carro.

Policiais do primeiro batalhão foram acionados e conseguiram localizar o carro no bairro Jorge Lavocat.

Segundo os policias, o carro estava parado na frente de uma casa. Durante a busca pelos acusados, os policias chegaram até uma outra casa, no mesmo bairro, onde, segundo a polícia, conseguiram apreender uma escopeta, calibre 16, e um revólver, calibre 38, municiado.

Segundo a polícia, as armas podem ter sido usadas no assalto à família. As armas e o carro foram levados para a Delegacia Central de Flagrantes.

Selmo Melo