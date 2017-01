Acidentes com vítimas fatais crescem no Acre, diz PRF

A Polícia Rodoviária Federal do Acre (PRF-AC) registrou um aumento de 27% no número de acidentes com vítima fatal na rodovias do estado em 2016. Os dados foram divulgados nesta segunda-feira (2), na sede do órgão, em Rio Branco. Segundo o inspetor Nelis Newton em 2015 foram registradas 18 mortes enquanto em 2016 foram 23. Ele destacou que em apenas um acidente, que envolveu três veículos, sete pessoas morreram.

Apesar do aumento no número de óbitos, os dados apontam que o número total de acidentes diminuiu. Em 2015 foram 459, já em 2016 esse número caiu para 326, uma redução de 28%. Também houve queda no número de feridos em 17%. Em 2015 foram 413, no ano seguinte foram registrados 341.

Em comparação com 2015, o número de fiscalizações de veículos e pessoas reduziu, mas o de apreensão de drogas e armas aumentou. Os dados da PRF-AC mostram que no ano anterior mais de 81 mil veículos passaram por vistoria, enquanto em 2016 foram pouco mais de 45 mil.

O mesmo ocorreu com o número de pessoas fiscalizadas. Em 2015 foram mais de 123 mil, já no ano seguinte o registro é de mais de 73 mil. Ao todo, a fiscalização fez mais de 20.304 testes de bafômetro em 2015, já no ano passado 13.095 usaram o aparelho. Segundo a PRF-AC, 25 condutores foram presos após o teste em 2015 e 72 em 2016.

O órgão informou que apreendeu mais de 252 quilos de drogas em 2016, no ano anterior o registro é de mais de 199 quilos. Já em 2016 foram apreendidas 15 armas contra apenas três em 2015. A PRF-AC prendeu 329 pessoas em flagrante em 2015, enquanto no ano passado foram 291 pessoas presas.

“Por mais que a fiscalização seja identificada, se não houver a participação dos condutores e demais envolvidos no trânsito a quantidade de acidentes infelizmente não consegue ser reduzida”, afirma o inspetor. Com informações G1.