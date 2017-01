Veja as principais promessas dos prefeitos das capitais

João Doria Júnior – São Paulo – O prefeito da maior cidade do Brasil prometeu doar os seus salários: ‘Eu, na prefeitura, como prefeito, vou doar 48 salários. São quatro anos de salário para entidades do terceiro setor, para dar uma demonstração que eu quero ser um servidor público. Isso eu vou fazer’ afirmou ele em discurso São Paulo – O político do PSDB também se comprometeu a não aumentar os impostos: ‘Não vamos aumentar impostos. Vamos fazer boa gestão, aquilo que normalmente a prefeitura não faz . Dória também prometeu revolucionar o transporte público em SP. Entre as principais propostas estão: colocar wi-fi em todos os ônibus da cidade, modernizar as centrais de tráfego, aumentar a velocidade das marginais e criar mais ciclofaixas na cidade com acesso à periferia.

Marcelo Crivella – Rio de Janeiro – O atual prefeito do Rio prometeu criar 4 mil vagas para acolher moradores de rua. Programa oficina do emprego e Programa zona franca social: planos de governo com o objetivo de oferecer cursos de especialização profissional a mais de 40 mil jovens de baixa renda, e incentivar o empreendedorismo nas comunidades através de isenção tributária. C rivella também prometeu 20 mil vagas para creches e 40 mil vagas para a pré-escola até 2020. Entre as suas propostas também está aplicar mais 250 milhões na saúde por ano. E criar mais 20 novas unidades de saúde especializada até 2020.

Rafael Greca – Curitiba – Greca prometeu reabrir berçários e criar mais vagas para crianças de 0 a 3 anos em creches municipais. O atual prefeito da maior cidade do Paraná também prometeu instalar energia solar nos principais prédios públicos e parques, além de oferecer energia barata para moradores de comunidades carentes. Um dos principais destaques do seu plano de governo foi na área da saúde, Greca prometeu acabar com as filas em postos de saúde, através de um aplicativo para marcar os exames. Também prometeu reabrir 150 leitos em hospitais, e criar um pronto socorro da infantil.

Alexandre Kalil – Belo Horizonte – Kalil prometeu triplicar o número de crianças matriculadas na pré-escola, o atual prefeito de BH também prometeu introduzir tecnologia entre o ensino nas escolas públicas, além de intensificar o estudo do inglês e espanhol. Entre suas propostas também está a promessa de regularizar 100% das ocupações residenciais até 2020 e impedir que novas ocupações sejam realizadas em BH.Exigir da COPASA o tratamento do esgoto em 100% da cidade até 2020

Antônio Carlos Magalhães Neto – Salvador – Finalizar o hospital municipal em até 2 anos: ‘Eu quero continuar na prefeitura para, em menos de dois anos, entregar o hospital municipal’ afirmou ACM Neto em campanha.Ampliar o programa “Salvador vai de Bike”, com o objetivo de ampliar a criação de ciclofaixas e ajudar na diminuição do trânsito e na melhora da mobilidade urbana entre as comunidades mais afastadas;O atual prefeito de Salvador prometeu várias melhorias na infra-estrutura da cidade, entre elas a fazer a ligação Pau da Lima – Gal Costa, reurbanizar o trajeto Iguatemi – Retiro.

Roberto Cláudio – Fortaleza – Criar 450 novos leitos hospitalares, regularizar e melhorar a distribuição de medicamentos nos postos de saúde, abrir quatro novas policlínicas na cidade. uplicar o número de vagas nas creches e oferecer mais 8 mil vagas em escolas públicas de tempo integral. Instalar ar-condicionado e wi-fi em 100% da frota municipal de ônibus e criar mais 150 km de ciclovias e ciclofaixas, 120 estações do bicicletarios e 12 estações do bicicleta integrada.

Geraldo Júlio – Recife – Criar tres centros de comércio popular, ajudando a organizar e regulamentar todo os comerciantes do centro da cidade. Oferecer 1500 vagas em creches municipais e criar laboratórios de ciência e tecnologia nas escolas. O principal ponto do plano de governo de Geraldo está na infra-estrutura de Recife, entre as várias promessas está a recuperação de 560 escadarias, o calçamento de 480 ruas, entre várias outras obras que podem ser acompanhadas em seu plano de governo.

Nelson Marchezan Júnior – Porto Alegre – Utilizar pardais de trânsito para ajudar na recuperação de carros furtados, e utilizar a tecnologia para melhorar o transporte público na capital gaúcha. Ampliar as vagas em creches e pré-escolas e implantar atividades extra-curriculares.

Abrir pelo menos 2500 novas vagas em creches e investir pelo menos 10% da arrecadação em assistência social.Promover melhorias na segurança pública, organizando rondas 24 horas e ampliando as centrais de vigilância eletrônica.

Arthur Virgílio Neto – Manaus – O atual prefeito de Manaus prometeu grandes melhorias na infra-estrutura da cidade, incluindo uma ligação entre o eixo norte-sul e a ampliação de ciclo faixas na cidade.

Hildon Chaves – Porto Velho – Construir redes de abastecimento de água em toda a cidade, atingir 80% da coleta de esgoto na cidade e criar um programa de revitalização das praças públicas.

Teresa Surita – Boa Vista – Entre as promessas mais ambiciosas da prefeita está a climatização de todos os ônibus da capital, acabar com o aterro sanitário da cidade e ampliar o sistema de coleta e reciclagem do lixo.

Iris Rezende – Goiânia – O atual prefeito da capital de Goiás fez grandes promessas para a infra-estrutura da cidade: asfaltar todas as ruas de Goiânia até o fim do segundo ano do seu mandato, recuperar a iluminação pública, e instalar saneamento básico em toda a capital.

Marquinhos Trad – Campo Grande – Trad fez várias promessas de melhorias na educação e cultura: atender crianças e adolescentes na escola, revisar os salários dos professores, realizar concurso público na educação.

Emanuel Pinheiro – Cuiabá – O novo prefeito de Cuiabá prometeu demarcar novas áreas de preservação ambiental, implantar programas de combate ao uso do crack, reforçar o efetivo da guarda municipal

Zenaldo Coutinho – Belém – Revitalizar o centro comercial de Belém, e criar um novo mercado no bairro da Terra Firme. Duplicar o número de escolas em tempo integral e ampliar a oferta de vagas.

Clécio Luis – Macapá – Melhorar a instalação e manutenção da iluminação pública, revitalizar 50% das escolas do município, concluir as obras de 3 creches e construir outras 7.

Marcus Alexandre – Rio Branco – O prefeito reeleito prometeu muitas melhorias no transporte da cidade: criando transportes para a zona rural de Rio Branco, revitalizar e ampliar as áreas de ciclovias, construir o mercado São Francisco e o mercado do Benfica.

Edivaldo Holanda Júnior – São Luís – Prometeu criar lar para idosos e programa para recolhimentos de pessoas em situação de rua, além de instalar wi-fi nas escolas e rever os salários dos professores da rede municipal.

Firmino Filho – Teresina – Entre as suas promessas mais ambiciosas estão: realizar concurso público para a secretaria da juventude, implantar quatro centros de convivência para o idoso e erradicar o analfabetismo.

Carlos Amastha – Palmas – Criar dois museus, aumentar o transporte escolar e reformar rede de escolas, colocar especialistas nos centros de saúde da comunidade e fazer concurso para guarda metropolitana.

Rui Palmeira – Maceió – Construir dois centros de educação integral, construir 20 novos centros municipais de educação infantil e construir 8 mil habitações na região lagunar.

Edvaldo Nogueira – Aracaju – Pagar os servidores municipais em dia, revogar o reajuste do iptu, fazer parceria para que estagiários universitários atuem na rede de educação infantil, criar o conselho municipal de política cultural e criar o fundo municipal de cultura.

Luciano Rezende – Vitória – Criar 2500 empregos na primeira fase do parque tecnológico, ampliar o número de escolas em tempo integral, equipar as escolas municipais com wi-fi e entregar mais de 2 mil escrituras de casas no primeiro ano de mandato.

Carlos Eduardo Alves – Natal – Criar programas de incentivos fiscais nos bairros com menos vagas de trabalho, construir 28 escolas, realizar a revisão salarial anual dos professores, criar programa de reforma de moradias para pessoas com renda de até 3 salários mínimos e implantar o laboratório municipal de saúde pública .

Luciano Cartaxo – João Pessoa – Reestruturar e construir cozinhas comunitárias, construir 15 novas creches, dobrar o número de escolas em tempo integral, distribuir tablets para os alunos de baixa renda e integrar portugal com joão pessoa para intercâmbio de estudantes e turistas