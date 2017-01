Mínimo não tem aumento acima da inflação pela 1ª vez

Em 2017 o salário mínimo não teve aumento acima da inflação pela primeira vez desde 2003, ano de início da série medida pelo Dieese. No último domingo (1º), o valor passou de R$ 880 para R$ 947, um reajuste de 6,48%.

O percentual é idêntico à variação Índice Nacional de Preços ao Consumidor (INPC). Na prática, o reajuste apenas repôs a inflação.

De acordo com informações do G1, o maior aumento real do salário mínimo já medido pelo Dieese foi em 2006, de 13,04%. O menor foi em 2016, de 0,36%.

Segundo o órgão, com o novo valor de R$ 937 e levando em consideração a taxa mensal da inflação medida pelo INPC para dezembro em 0,05%, o salário mínimo terá acumulado ganho real de 77,17% desde 2003.